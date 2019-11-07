Son Dakika Haberleri: İran'ın UAEA müfettişine nükleer tesise girme izni vermemesine AB ve ABD'den sert tepki geldi
Son Dakika Dünya İran'ın UAEA müfettişine nükleer tesise girme izni vermemesine AB ve ABD'den sert tepki geldi

İran'ın UAEA müfettişine nükleer tesise girme izni vermemesine AB ve ABD'den sert tepki geldi

7 saat önce

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişine nükleer tesislere girme izni vermemesi, Avrupa Birliği (AB), ABD ve İran arasında yeni bir gerginliğe neden oldu

İran'ın UAEA müfettişine nükleer tesise girme izni vermemesine AB ve ABD'den sert tepki geldi, System.String[]

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişine nükleer tesislere girme izni vermemesi, Avrupa Birliği (AB), ABD ve İran arasında yeni bir gerginliğe neden oldu.


Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan UAEA Yönetim Kurulu'nda, İran'ın UAEA müfettişine nükleer tesise girme izini vermemesi ve nükleer faaliyetlerine ilişkin güvence denetimi anlaşmasına yönelik gelişmeler tartışıldı.

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Ankara Ticaret Odası, Avrupa Birliği, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:13 
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