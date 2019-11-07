İran'ın UAEA müfettişine nükleer tesise girme izni vermemesine AB ve ABD'den sert tepki geldi
7 saat önce
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişine nükleer tesislere girme izni vermemesi, Avrupa Birliği (AB), ABD ve İran arasında yeni bir gerginliğe neden oldu
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişine nükleer tesislere girme izni vermemesi, Avrupa Birliği (AB), ABD ve İran arasında yeni bir gerginliğe neden oldu.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan UAEA Yönetim Kurulu'nda, İran'ın UAEA müfettişine nükleer tesise girme izini vermemesi ve nükleer faaliyetlerine ilişkin güvence denetimi anlaşmasına yönelik gelişmeler tartışıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:13
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