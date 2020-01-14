İran'ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddia edildi - Son Dakika
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İran'ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddia edildi

27 dakika önce

İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.

İran'ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddia edildi, System.String[]

İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını 1 füzeyle vurarak düşürdüğü açıklanmıştı. İranlı bir gazeteci tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına arka arkaya 2 roketin ateşlendiği iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını füzeyle vurarak düşürmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Devrim Muhafızları, Ukrayna, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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İran'ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddia edildi
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