Son Dakika Haberleri: "İran'ın (uranyum) üretiminde artış oldu"
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"İran'ın (uranyum) üretiminde artış oldu"

7 saat önce

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano, İran'ın uranyum üretimini artıracağı yönündeki açıklamasının ardından yapılan ölçümlerde, ülkenin uranyum üretiminde artış gözlemlendiğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano, İran'ın uranyum üretimini artıracağı yönündeki açıklamasının ardından yapılan ölçümlerde, ülkenin uranyum üretiminde artış gözlemlendiğini söyledi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki UAEA Genel Kurul Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amano, İran nükleer anlaşmasına ilişkin yükselen tansiyonun düşürülmesinin önemine işaret etti.
Amano, ajansın yayımladığı son 3 raporda geçen "İran, nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde uyguluyor" ifadesini bu raporda kullanmadığını belirterek, "İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nin KOEP'in bazı önlemlerini durduracağını açıklaması nedeniyle bu ifadeyi kullanmadım. Önceki raporlarda olduğu gibi aynı ifadeyi kullanmış olsaydım uygunsuz oldurdu. Ancak şunu da belirtmeliyim ki, İran nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini yerine getirmiyor da demiyoruz." diye konuştu.

İran'ın geçen ay uranyum üretimini 4 katına çıkartacağı yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Amano, "Bizim yaptığımız ölçümler doğrultusunda, İran'ın (uranyum) üretim oranında artış oldu." ifadesini kullandı.

İran nükleer anlaşmasına ilişkin artan gerginlik
ABD'nin yaptırımlarına karşı KOEP'e taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.

ABD'nin 2018'de KOEP anlaşmasından tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımları hayata geçirmesi, bu ülkede ekonomik sorunlara yol açmasının yanı sıra KOEP'e taraf Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle İran'ın ticari ilişkilerini olumsuz etkilemişti.

AB, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların yaptırımlardan zarar görmemesi için INSTEX adlı ödeme mekanizmasını hayata geçireceğini duyurmuş, geçen uzun süreye rağmen mekanizma hayata geçirilememiş, bu durum İran'ın tepkisine yol açmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:42 Kaynak: AA
Yukiya Amano, Ankara Ticaret Odası, İran, Güncel
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