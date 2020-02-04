İran'ın Urumiye Gölü'nde su seviyesi 65 santimetre arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın Urumiye Gölü'nde su seviyesi 65 santimetre arttı - Son Dakika

İran'ın Urumiye Gölü'nde su seviyesi 65 santimetre arttı

6 saat önce

Son yıllarda tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Urumiye Gölü'nde su seviyesinin geçen yılın aynı dönemine oranla 65 santimetre arttığı bildirildi.

İran'ın Urumiye Gölü'nde su seviyesi 65 santimetre arttı, System.String[]

Son yıllarda tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Urumiye Gölü'nde su seviyesinin geçen yılın aynı dönemine oranla 65 santimetre arttığı bildirildi.

Mehr Haber Ajansına konuşan Batı Azerbaycan Çevre Koruma Müdürü Mihran Nazeri, göldeki su miktarının geçmişe göre, uygulanan etkili yöntemler ve son aylarda artan yağışlar sayesinde daha iyi bir durumda olduğunu ve gelecekte daha da artacağını söyledi.

Gölün genişliğinin 2 bin 842 kilometrekareyi aştığını söyleyen Nazeri, "Göldeki su seviyesi, geçen yılın aynı ayına kıyasla 65 santimetre, en düşük su seviyesinin kaydedildiği 2015 yılına göre ise 123 santimetre artış gösterdi." dedi.

Nazeri, göldeki su hacminin ise geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar 650 milyon metreküp artarak 3 milyar 49 milyon metreküpe ulaştığını belirtti.

En derin noktası 16 metre olan ve son yıllarda yaklaşık yüzde 95'i kuruyarak tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Urumiye Gölü, özellikle son 2 sene içinde ülkede artan yağışlar sayesinde yeniden hayat buldu.

Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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