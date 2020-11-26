İran'ın Urumiye kentindeki fabrikada çıkan yangında 5 depo yandı - Son Dakika

İran'ın Urumiye kentindeki fabrikada çıkan yangında 5 depo yandı
26.11.2020 13:57
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinin merkez şehri Urumiye'deki bir ahşap fabrikasında çıkan yangın nedeniyle 5 depo tamamen yanarken 7 depoda ağır hasar meydana geldi.
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinin merkez şehri Urumiye'deki bir ahşap fabrikasında çıkan yangın nedeniyle 5 depo tamamen yanarken 7 depoda ağır hasar meydana geldi.
Devlet televizyonunun haberine göre Urumiye'deki ahşap fabrikasında çıkan yangın nedeniyle çevredeki polistiren madde, tekstil malzemeleri ve elektronik ev eşyalarının bulunduğu 5 depo tamamen yanarken 7 depoda da ciddi maddi hasar meydana geldi.
Yangının kontrol altına alındığı ve olayda kay kaybı ya da yaralının olmadığı açıklandı. Yangının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
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