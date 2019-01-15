Son Dakika Haberleri: İran'ın Uydu Fırlatma Girişimi Başarısız Oldu: Mesaj Yerine Ulaşmadı

İran'ın Uydu Fırlatma Girişimi Başarısız Oldu: Mesaj Yerine Ulaşmadı

2 saat önce

Yörüngeye iki uydu yerleştirmek isteyen İran'ın fırlattığı ilk uydu Payam'ın (Mesaj) roketinde sorun yaşandı ve uydu yörüngeye ulaşamadı.

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Yörüngeye iki uydu yerleştirmek isteyen İran'ın fırlattığı ilk uydu Payam'ın (Mesaj) roketinde sorun yaşandı ve uydu yörüngeye ulaşamadı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:13 

İran, Dünya
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