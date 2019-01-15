İran'ın Uydu Fırlatma Girişimi Başarısız Oldu: Mesaj Yerine Ulaşmadı
2 saat önce
Yörüngeye iki uydu yerleştirmek isteyen İran'ın fırlattığı ilk uydu Payam'ın (Mesaj) roketinde sorun yaşandı ve uydu yörüngeye ulaşamadı.
Yörüngeye iki uydu yerleştirmek isteyen İran
'ın fırlattığı ilk uydu Payam'ın (Mesaj) roketinde sorun yaşandı ve uydu yörüngeye ulaşamadı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:13
Köpeğini Gezdirirken Meydana Gelen Kazaya Müdahale Etmek İsteyen Doktor, Nişanlısının Cansız Bedeniyle Karşılaştı
Köpeğin Başını Okşayan Kutup Ayısı Sosyal Medyayı Salladı
ABD'de Benzin İstasyonunda Çalışan Türk, 22 Dolar İçin Katledildi
Rusya'dan Trump'ın Twitter Kullanımına Yorum Geldi: Putin'in İhtiyacı Yok