İran'ın uzaya fırlattığı "Zafer-1" uydusu Hint Okyanusu'na düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın uzaya fırlattığı 'Zafer-1' uydusu Hint Okyanusu'na düştü - Son Dakika

İran'ın uzaya fırlattığı "Zafer-1" uydusu Hint Okyanusu'na düştü

6 saat önce

İran'ın doğal kaynaklar ile çevresel ve tarımsal gelişmeleri gözlemleyebilmek amacıyla dün gece uzaya fırlattığı "Zafer-1" adlı yerli üretim uydusunun istenen hıza ulaşmaması nedeniyle Hint Okyanusu'na düştüğü bildirildi.

İran'ın uzaya fırlattığı

İran'ın doğal kaynaklar ile çevresel ve tarımsal gelişmeleri gözlemleyebilmek amacıyla dün gece uzaya fırlattığı "Zafer-1" adlı yerli üretim uydusunun istenen hıza ulaşmaması nedeniyle Hint Okyanusu'na düştüğü bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre Dünya'dan 530 kilometre yüksekte yörüngeye yerleştirilmesi hedeflenen "Zafer-1" uydusu dün akşam "Simorg" uydu taşıyıcı roketle uzaya fırlatıldı.

Uydunun istenen hıza ulaşmaması nedeniyle fırlatıldıktan 8 dakika sonra yörüngede kalamadığı ve Hint Okyanusu'na düştüğü kaydedildi. "Zafer-1" uydusunun saatte 7 bin 400 kilometre hıza ulaşması gerekirken 6 bin 500 kilometre kaldığı belirtildi.

Devrimin 41'inci yılı kutlamalarına yetişmesi için dün başarısızlıkla sonuçlanan denemenin ardından İran'ın kısa sürede "Zafer-2" uydusunu uzaya göndereceği aktarıldı.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada "Zafer" adlı uydunun, görüntü alma, haberleşme ve bilgi toplama gibi görevler icra edeceğini söylemişti.

İlk yerli üretim haberleşme uydusunu Şubat 2009'da uzaya gönderen İran, daha sonraki yıllarda uzaya birçok uydu fırlattı ancak bunların uzayda kalma süresi kısa oldu. İran, geçen yıl ocak ayında da yerli üretim bir uyduyu uzaya fırlatmış ancak uydunun yörüngeye yerleştirilme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ABD, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor. İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel, uydu faaliyetlerinin de sivil amaçlı olduğunu savunuyor.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldüren anket! İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu duyurdu! İşte yeni partilerin oy oranı Koronavirüse savaş açan Çin Devlet Başkanı Şi Chimping, maske takıp sokağa indi Belediye Başkan Yardımcısı, zimmet soruşturmasında gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:26:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın uzaya fırlattığı "Zafer-1" uydusu Hint Okyanusu'na düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]