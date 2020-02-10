İran'ın uzaya fırlattığı

İran'ın doğal kaynaklar ile çevresel ve tarımsal gelişmeleri gözlemleyebilmek amacıyla dün gece uzaya fırlattığı "Zafer-1" adlı yerli üretim uydusunun istenen hıza ulaşmaması nedeniyle Hint Okyanusu'na düştüğü bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre Dünya'dan 530 kilometre yüksekte yörüngeye yerleştirilmesi hedeflenen "Zafer-1" uydusu dün akşam "Simorg" uydu taşıyıcı roketle uzaya fırlatıldı.

Uydunun istenen hıza ulaşmaması nedeniyle fırlatıldıktan 8 dakika sonra yörüngede kalamadığı ve Hint Okyanusu'na düştüğü kaydedildi. "Zafer-1" uydusunun saatte 7 bin 400 kilometre hıza ulaşması gerekirken 6 bin 500 kilometre kaldığı belirtildi.

Devrimin 41'inci yılı kutlamalarına yetişmesi için dün başarısızlıkla sonuçlanan denemenin ardından İran'ın kısa sürede "Zafer-2" uydusunu uzaya göndereceği aktarıldı.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada "Zafer" adlı uydunun, görüntü alma, haberleşme ve bilgi toplama gibi görevler icra edeceğini söylemişti.

İlk yerli üretim haberleşme uydusunu Şubat 2009'da uzaya gönderen İran, daha sonraki yıllarda uzaya birçok uydu fırlattı ancak bunların uzayda kalma süresi kısa oldu. İran, geçen yıl ocak ayında da yerli üretim bir uyduyu uzaya fırlatmış ancak uydunun yörüngeye yerleştirilme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ABD, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor. İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel, uydu faaliyetlerinin de sivil amaçlı olduğunu savunuyor.