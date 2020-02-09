İran'ın uzaya gönderdiği Zafer Uydusu yörüngeye oturmadı - Son Dakika
Son Dakika Politika İran'ın uzaya gönderdiği Zafer Uydusu yörüngeye oturmadı - Son Dakika

İran'ın uzaya gönderdiği Zafer Uydusu yörüngeye oturmadı

6 saat önce

İran'ın uzaya gönderdiği Zafer Uydusu'nun yörüngeye oturmadığı duyuruldu.

İran'ın uzaya gönderdiği Zafer Uydusu yörüngeye oturmadı, System.String[]

İran'ın uzaya gönderdiği Zafer Uydusu'nun yörüngeye oturmadığı duyuruldu.


İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevat Azeri Jahromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada uzaya fırlatılan Zafer Uydusu'nun yörüngeye oturmadığını açıkladı. İranlı Bakan Jahromi açıklamasında, "Sizi iyi bir haberle mutlu etmek isterdim. Ancak bazen hayat istediğiniz gibi olmaz. Uzaya fırlattığımız Zafer Uydusu, yörüngeye oturmada başarısız oldu" ifadelerini kullandı.


Jahromi, bu sabah yaptığı açıklamada Zafer Uydusu'nun bugün yörüngeye gönderileceğini duyurmuş ve uydunun Simnan'dan fırlatılacağını açıklamıştı. - TAHRAN

Twitter, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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