İran: Nükleer anlaşma metnindeki belirsizlikleri kabul etmiyoruz - Son Dakika
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İran: Nükleer anlaşma metnindeki belirsizlikleri kabul etmiyoruz

04.09.2022 11:05
İran: Nükleer anlaşma metnindeki belirsizlikleri kabul etmiyoruz

İran'ın Viyana görüşmelerindeki müzakere heyetinin danışmanı Muhammed Merendi, nükleer anlaşmayı canlandırmak için hazırlanan anlaşma metninde belirsizlik ve boşlukları kabul etmeyeceklerini belirtti.

İran'ın Viyana görüşmelerindeki müzakere heyetinin danışmanı Muhammed Merendi, nükleer anlaşmayı canlandırmak için hazırlanan anlaşma metninde belirsizlik ve boşlukları kabul etmeyeceklerini belirtti.

Merendi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, anlaşma sürecine dair açıklamalarda bulundu.

İranlı yetkili, "İran sabırlı olacaktır. Barack Obama yönetimindeki ABD anlaşmayı sistematik olarak ihlal etti. Donald Trump ve Joe Biden yönetimleri masum vatandaşlara maksimum baskı uyguladı. Bu nedenle İran, metindeki belirsizlikleri veya boşlukları kabul etmemektedir. Kış yakın ve Avrupa Birliği felç edici bir enerji kriziyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreci

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliği'nin (AB) koordinatörlüğünde Viyana'da yapılan müzakereler, 8 Ağustos'ta sona ererken müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran daha olumlu işaretler vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, AB tarafından sunulan ve nükleer müzakerelerde nihai yol haritası olarak kabul edilen anlaşma taslağına ilişkin görüşlerini, 15 Ağustos'ta AB'ye iletmiş ve taslak metne verdikleri yanıta karşılık ABD'nin cevabını beklediklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin taslak metne yönelik AB aracılığı ile İran'ın görüşlerine karşılık verdiklerini duyurmuştu. Ancak bakanlık, ABD'nin yanıtının içeriği konusunda herhangi bir detay paylaşmamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 2 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, taslak anlaşma metnine ABD'nin verdiği yanıtın Tahran tarafından çeşitli düzeylerde incelendiğini ve hazırlanan cevabın müzakerelerin koordinatörüne gönderildiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "İran'ın yanıtını aldığımızı teyit edebiliriz. Bunu inceliyoruz, yanıt vereceğiz ancak ne yazık ki yapıcı değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İran, Güncel, Son Dakika

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