Son dakika haberleri... TAHRAN- İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, mazbatasını Hamaney'den aldı - Son Dakika

İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakar İbrahim Reisi, mazbatasını ülke lideri Ali Hamaney'den aldı.

Başkent Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen mazbata törenine İran lideri Hamaney'in yanı sıra 7. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ve diğer üst düzey yöneticiler katıldı.

Törende İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli'nin 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin raporu sunmasının ardından Hamaney, Reisi'nin cumhurbaşkanlığını onaylayarak mazbatasını teslim etti.

Hamaney'in Özel Kalem Müdürü Muhammed Gulpayegani, Reisi'nin cumhurbaşkanlığının onama metnini okudu. Onama metninde Hamaney'in şu ifadeleri yer aldı:

"Halkın Sayın Seyid İbrahim Reisi'ye verdiği oyları onaylıyor ve kendisini İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına atıyorum."

Bu onamayla Hamaney, Reisi'yi 4 yıllığına Cumhurbaşkanlığı görevine atamış oldu.