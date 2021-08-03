İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi mazbatasını aldı - Son Dakika

- İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi mazbatasını aldı

TAHRAN - İran'ın 13. dönem Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından mazbatası verildi.

İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi mazbatasını aldı. Başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen mazbata töreni, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yanı sıra çok sayıda üst düzey siyasi ve askeri yetkilinin katılımı ile gerçekleştirildi. Reisi'ye mazbatası İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından verilirken, onama metni ise Hamaney'in Özel Kalem Müdürü Muhammed Gulpayegani tarafından okundu. Hamaney'in ifadelerinin yer aldığı onama metninde, "Halkın, Sayın Seyid İbrahim Reisi'ye vermiş olduğu oyları onaylıyor ve kendisini İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na atıyorum" denildi.

Reisi mazbata töreninde yaptığı konuşmada, göreve başlamasının ardından halkın sorunlarına acil çözümler getireceğini belirterek, "Hazırladığınız acil kalkınma programı kısa zaman içerisinde ülkedeki temel 10 soruna çözüm olacak" dedi.

"Ülke ekonomisini müzakerelere bağlamayacağız"

ABD yaptırımlarının kaldırılması için de mücadele edeceklerini ifade eden Reisi, "Yaptırımları etkisiz kılmak ve kaldırmak için çabalayacağız ancak bunu yaparken halkın yaşamını yaptırımların kaldırılmasına bağlamayacağız. Ülke ekonomisini müzakerelere ve yaptırımların kaldırılmasına bağlamayacağız" diye konuştu.

Ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı devir teslim töreninin 5 Ağustos Perşembe günü ise yapılması bekleniyor.

İran'da 18 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi olmuştu.