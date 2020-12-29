İran'ın yerli Kovid-19 aşısı "Bereket" insan denemelerine geçti

İran , koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği, "COVIRAN Bereket" adlı aşı, klinik deneme aşamasında ilk defa insan üzerinde denendi.

İran, geliştirdiği koronavirüs aşısını bugün gönüllüler üzerinde denemeye başladı.Aşının ilk denendiği kişi, aşının geliştirilmesine destek veren kurumun başkanının kızı oldu. "Coviran Bereket" adı verilen ve Şifa Farmed (Shifa Pharmed) şirketi tarafından geliştirilen yerli aşı, Sağlık Bakanı Sait Nemeki ve bazı hükümet yetkililerinin de katıldığı etkinlikle gönüllülere enjekte edildi. İmam Humeyni Talimatlarını Uygulama Kurumu adlı merkezin mali desteği ile geliştirilen aşının ilk denemesi, söz konusu merkezin başkanının kızı ve ardından merkezin başkan yardımcısına yapıldı. Sağlık Bakanı Said Nemeki ve diğer yetkililerin katıldığı bir törenle, ilk defa insan üzerinde uygulandı.Bakan Nemeki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " İran halkına vereceğimiz aşıya inandığımızı belirtmek için aşıyı ilk önce, geliştirilmesine yardımcı olan kurumun başkanının kızına enjekte ettik. Bugün halkımız için umut verici bir gün" dedi.

65 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ OLDU

Bugün 3 kişiye enjekte edilen aşının, kademeli olarak 56 kişide test edileceği belirtildi. Aşıyı yatırmak için 65 bin kişinin bugüne kadar gönüllü olduğu ifade edildi.

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- Tahran