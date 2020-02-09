İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimi 4'ncü defa başarısızlıkla sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimi 4'ncü defa başarısızlıkla sonuçlandı - Son Dakika Dünya

İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimi 4'ncü defa başarısızlıkla sonuçlandı

31 dakika önce

ABD'nin tüm itirazlara rağmen bugün uzaya uydu fırlatan İran, denemesinde başarılı olamadı. 'Zafer' adlı uydu, roketin yeterli hıza çıkamaması nedeniyle yörüngeye ulaşamadı

İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimi 4'ncü defa başarısızlıkla sonuçlandı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm itirazlara rağmen bugün uzaya uydu fırlatan İran, denemesinde başarılı olamadı. Zafer adlı uydu roketin yeterli hıza çıkamaması nedeniyle yörüngeye ulaşamadı.


İran Telekominikasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari Cehremi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, roketin katetmesi gerektiği mesafenin yüzden 90'ını tamamladığını ancak son aşmada sorun yaşayarak yörüngeye ulaşamadığını kaydetti.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:44 
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