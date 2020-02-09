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İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimi 4'ncü defa başarısızlıkla sonuçlandı
31 dakika önce
ABD'nin tüm itirazlara rağmen bugün uzaya uydu fırlatan İran, denemesinde başarılı olamadı. 'Zafer' adlı uydu, roketin yeterli hıza çıkamaması nedeniyle yörüngeye ulaşamadı
Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm itirazlara rağmen bugün uzaya uydu fırlatan İran, denemesinde başarılı olamadı. Zafer adlı uydu roketin yeterli hıza çıkamaması nedeniyle yörüngeye ulaşamadı.
İran Telekominikasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari Cehremi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, roketin katetmesi gerektiği mesafenin yüzden 90'ını tamamladığını ancak son aşmada sorun yaşayarak yörüngeye ulaşamadığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:44
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