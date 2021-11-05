İran'ın yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum stoğu 25 kilogramın üzerine çıktı - Son Dakika

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum stoğunun 210 kilogramın ve yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum stoğunun ise 25 kilogramın üzerine çıktığını söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkenin nükleer faaliyetlerine ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Kemalvendi, yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum stoğunun 210 kilogramın ve yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum stoğunun ise 25 kilogramın üzerine çıktığını söyledi. 25 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum stoğunun sadece nükleer silaha sahip ülkelerde bulunduğuna işaret eden Kemalvendi, "Nükleer silaha sahip ülkeler dışında diğer ülkeler bu oranda bir uranyum stoğuna sahip değil. Meclis bizden yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoğunda 120 kilograma ulaşmamızı istemişti, biz 210 kilogramın üzerine çıktık" ifadesini kullandı. Kemalvendi ayrıca, "Nükleer enerji alanında dini liderin de belirttiği üzere güçlü olacağız. Bu nedenle bunu elimizden almak istediler ancak geldiğimiz noktada bunun mümkün olmadığını itiraf ediyorlar" dedi.

İRAN 29 KASIM TARİHİNDE VİYANA MÜZAKERELERİNE DÖNECEK

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, 3 Kasım tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da nükleer müzakerelerine 29 Kasım tarihinde döneceklerini açıklamıştı. Bakıri Keni, "ABD'nin hukuk dışı ve acımasız yaptırımlarını kaldırmak hedefiyle Viyana müzakerelerine 29 Kasım tarihinde döneceğiz" ifadesini kullanmıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)