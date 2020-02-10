İran'ın 'Zafer-1' uydusu, Hint Okyanusu'na düştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'ın 'Zafer-1' uydusu, Hint Okyanusu'na düştü - Son Dakika Dünya

İran'ın 'Zafer-1' uydusu, Hint Okyanusu'na düştü

6 saat önce

İran'ın uzaya fırlattığı 'Zafer-1' uydusu, yeterli hıza ulaşamaması nedeniyle Hint Okyanusu'na düştü.

İran'ın 'Zafer-1' uydusu, Hint Okyanusu'na düştü, System.String[]

İran'ın uzaya fırlattığı 'Zafer-1' uydusu, yeterli hıza ulaşamaması nedeniyle Hint Okyanusu'na düştü. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD'nin başarısız olan fırlatmalarını hatırlatarak, "Bugün, Zafer uydusu fırlatması başarısız oldu. Pek çok bilimsel projede olduğu gibi başarısız oldu" dedi.

İran'a ait 'Zafer-1' adlı uydu, hedeflenen saatte 7 bin 400 kilometre hıza ulaşamayarak 6 bin 400 kilometre hızda kaldı. İran medyası, uydunun Hint Okyanusu'na düştüğünü duyurdu. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Zafer uydusunun fırlatması başarısız oldu. Birçok bilimsel proje gibi bu da başarısız oldu. Falcon 9, Juno II, ATLAS, Proton M, Antares başarısız olan birkaç ABD projelerinden. Ama biz durdurulamayız. Önümüzde Büyük İran Uydularımız var" ifadelerini kullandı.


İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray zammına ilişkin açıklama: İBB tarafından uygulanmaktadır
Şartlı Eğitim Yardımı'ndan faydalanan öğrencilere 173 milyon lira ödeme yapıldı Bakan Albayrak, Twitter üzerinden kendisine yazan takipçisine kahve sözü verdi Dünya koronavirüs için alarm verirken Çin'den iğrenç görüntüler! Mazgallardan atık yağ topluyorlar

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 22:30:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın 'Zafer-1' uydusu, Hint Okyanusu'na düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]