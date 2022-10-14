İran'ın Zahidan kentinde cuma namazı sonrası kitlesel gösteri düzenlendi

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan 30 Eylül'deki gösterilerden sonra bugün yine cuma namazı çıkışı protestolar vardı.

İlk gösteriden bu yana 2 hafta geçerken yapılan küçük çaplı eylemlerin ardından bugün cuma namazının ardından kitleler halinde sokağa çıkan protestocular yönetim karşıtı sloganlar atarak yürüdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin polis karakolu önüne kadar sloganlı yürüyüş yaptığı, karakoldan göstericilere herhangi bir tepki gösterilmediği belirtildi.

Zahidan'daki olaylar

Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'da Sünnilere ait Mekki Mescidi'nde 30 Eylül günü cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

Sistan-Beluçistan Valisi Hüseyin Muderis Hiyabani, yaptığı açıklamada olaylarda 19 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını bildirmişti. Hiyabani, bu sayıya sivillerin ve emniyet güçlerinin dahil olduğunu, detayların ise daha sonra açıklanacağını kaydetmişti.

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistler Örgütü ise resmi sosyal medya hesabından, Zahidan'daki olaylarda 95 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kişinin yaralandığını ileri sürmüştü.

Söz konusu sivil toplum örgütü, aralarında 12-17 yaş arası çocuklar ile kadınların da bulunduğu 95 kişinin isminin yer aldığı bir liste yayımlamıştı.

Kentte, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan 30 Eylül'deki "Zahidan Kanlı Cuması" olarak adlandırılan olaylar sonrasında yer yer sokak gösterileri düzenlenmeye devam etmişti.