Son Dakika Haberleri: İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kararına uluslararası camiadan tepki
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İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kararına uluslararası camiadan tepki

1 saat önce

İran'ın, zenginleştirilmiş uranyum stokunu nükleer anlaşmada belirtilen limitinin üstüne çıkartmasına başta ABD olmak üzere diğer ülkelerin tepkisi gecikmedi

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kararına uluslararası camiadan tepki, System.String[]
İran'ın, zenginleştirilmiş uranyum stokunu nükleer anlaşmada belirtilen limitin üstüne çıkartmasına başta ABD olmak üzere birçok ülkenin tepkisi gecikmedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyeceği" ifade edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:38 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya
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