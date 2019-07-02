İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kararına uluslararası camiadan tepki
1 saat önce
İran'ın, zenginleştirilmiş uranyum stokunu nükleer anlaşmada belirtilen limitinin üstüne çıkartmasına başta ABD olmak üzere diğer ülkelerin tepkisi gecikmedi
İran
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:38
'ın, zenginleştirilmiş uranyum stokunu nükleer anlaşmada belirtilen limitin üstüne çıkartmasına başta ABD olmak üzere birçok ülkenin tepkisi gecikmedi. Beyaz Saray
'dan yapılan açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyeceği" ifade edildi.
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