'İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimi yüzde 4.5'i geçti'
1 saat önce
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum üretiminde yüzde 4,5 oranını geçtiğini söyledi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:47
Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum üretiminde yüzde 4,5 oranını geçtiğini söyledi.
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