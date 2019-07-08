Son Dakika Haberleri: 'İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimi yüzde 4.5'i geçti'
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'İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimi yüzde 4.5'i geçti'

1 saat önce

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum üretiminde yüzde 4,5 oranını geçtiğini söyledi.

'İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimi yüzde 4.5'i geçti', System.String[]
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum üretiminde yüzde 4,5 oranını geçtiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:47 
Ankara Ticaret Odası, İran, Ekonomi
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