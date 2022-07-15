Aslında eskiden İran'ın başka bölgelerinde de konuşulduğu bilinen Zergerice, son yarım asırda diğer bölgelerde neredeyse tamamen unutulmuş ve artık sadece Zerger'de toplu halde konuşulur olmuş.

Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'ın 'Zergerice' konuşulan tek köyünde yaşayanlar, ana dillerinin yok olmasından endişeli - Son Dakika

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