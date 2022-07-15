İran'ın "Zergerice" konuşulan tek köyünde yaşayanlar, ana dillerinin yok olmasından endişeli - Son Dakika
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İran'ın "Zergerice" konuşulan tek köyünde yaşayanlar, ana dillerinin yok olmasından endişeli

15.07.2022 16:43

Abike şehrinin Zerger köyünden detaylar Zerger köyü sakini 43 yaşındaki Rıza Zerger ile röportaj DZerger köyüetaylar Köyün gençlerinden 26 yaşındaki Mustafa Zerger ile röportaj Detaylar Köyün sakinlerinden Morteza Zerger ile röportaj Detaylar Köy sakinlerinden 70 yaşlarındaki Erselen Zerger...

Abike şehrinin Zerger köyünden detaylar

Zerger köyü sakini 43 yaşındaki Rıza Zerger ile röportaj

DZerger köyüetaylar

Köyün gençlerinden 26 yaşındaki Mustafa Zerger ile röportaj

Detaylar

Köyün sakinlerinden Morteza Zerger ile röportaj

Detaylar

Köy sakinlerinden 70 yaşlarındaki Erselen Zerger ile röportaj

Köy sakinlerinden detaylar

AA muhabirini Zergerice sözlerle karşılayan 50 yaşlarındaki Zohre Zerger ile röportaj TAHRAN (AA) – İran'ın Kazvin eyaletine bağlı Abike şehrinin Zerger köyü, ülkenin geri kalanından farklı bir dil konuşmasıyla dikkatleri çekiyor.

Geçmişi yüzyıllara dayanan Zergericeyi bugüne taşıyabilen köy sakinleri, gençlerin giderek daha az konuştuğu ana dillerini gelecek nesillere aktaramamaktan endişe duyuyor.

Aslında eskiden İran'ın başka bölgelerinde de konuşulduğu bilinen Zergerice, son yarım asırda diğer bölgelerde neredeyse tamamen unutulmuş ve artık sadece Zerger'de toplu halde konuşulur olmuş.

Zergerliler, dillerini her şeye rağmen yaşatmaya çalışıyor.

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İran'da farklı bir dil konuşulan tek köy İran'da farklı bir dil konuşulan tek köy Video: İran: ABD'nin Ortadoğu Politikası, Barış Söylemiyle Çelişiyor Video: İran: ABD'nin Ortadoğu Politikası, Barış Söylemiyle Çelişiyor
Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın 'Zergerice' konuşulan tek köyünde yaşayanlar, ana dillerinin yok olmasından endişeli - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İran'ın "Zergerice" konuşulan tek köyünde yaşayanlar, ana dillerinin yok olmasından endişeli - Son Dakika
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