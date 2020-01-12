İran, İngiliz Büyükelçisi'ni gözaltına aldı - Son Dakika
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İran, İngiliz Büyükelçisi'ni gözaltına aldı

6 saat önce

Tahran'da bulunan İngiliz Büyükelçisi Rob Macaire, dün gece saatlerinde Tahran Amir Kabir Üniversitesi önünde, düşen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen protestolara 'katıldığı ve kışkırttığı' gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran, İngiliz Büyükelçisi'ni gözaltına aldı, System.String[]

Tahran'da bulunan İngiliz Büyükelçisi Rob Macaire, dün gece saatlerinde Tahran Amir Kabir Üniversitesi önünde, düşen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen protestolara 'katıldığı ve kışkırttığı' gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü. Tahran'da bulunan İngiliz Büyükelçisi Rob Macaire, Cumartesi günü Tahran Amir Kabir Üniversitesi önünde düzenlenen protesoya kendisi de katıldığı ve bu protestoları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Birkaç saat sonra serbest bırakılan Büyükelçi Macaire'nin, yarın daha detaylı açıklama yapmak üzere İran hükümeti tarafından tekrar çağrılacağı belirtildi.


Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
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