İran: ingiliz gemisi stena ımpero yakında serbest bırakılacak
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İran Hürmüzgan Eyaleti Limanlar ve Denizcilik Dairesi Başkanı Allahmorad Afifipour, İran'ın yakın bir zamanda Hürmüz Boğazı'nda denizcilik yönetmeliklerini ihlal ettiği için el konan İngiliz tankeri Stena Impero'nın serbest bırakılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:36 Kaynak: DHA
İran Hürmüzgan Eyaleti Limanlar ve Denizcilik Dairesi Başkanı Allahmorad Afifipour, İran'ın yakın bir zamanda Hürmüz Boğazı'nda denizcilik yönetmeliklerini ihlal ettiği için el konan İngiliz tankeri Stena Impero'nın serbest bırakılacağını açıkladı.
Afifipour Pazar günü yaptığı açıklamada, "İngiliz petrol tankeri Stena Impero'nun el konmasına son veren mahkeme kararı uyarınca, gemi 65 günlük gözaltı süresinden sonra yakında serbest bırakılacak ve Bandar Abbas limanından uluslararası sulara hareket edecek" ifadelerini kullandı. Tankerin İran sularından çıkmasına ilişkin yasal prosedürlerin sürdüğünü ve sonuçların daha sonra açıklanacağını belirten yetkili, geminin deniz hukukuna yönelik ihlallerine ilişkin davanın hala devam etmekte olduğunu bildirdi.
İngiliz petrol tankeri Stena Impero'ya, İran tarafından 19 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı geçerken uluslararası denizcilik düzenlemesinin ihlali nedeniyle el konulmuştu.
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