İran, İngiliz medyasının aksine İngiltere'nin ödediği 390 milyon sterlini teslim aldığını açıkladı - Son Dakika
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İran, İngiliz medyasının aksine İngiltere'nin ödediği 390 milyon sterlini teslim aldığını açıkladı

28.04.2022 17:17
İran, İngiliz medyasının aksine İngiltere'nin ödediği 390 milyon sterlini teslim aldığını açıkladı

İran Merkez Bankası, İngiltere medyasında yayınlanan haberlerin aksine İngiltere'nin İran'a 390 milyon sterlinlik borcunu ödediğini ve söz konusu meblağın Merkez Bankası hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

İran Merkez Bankası, İngiltere medyasında yayınlanan haberlerin aksine İngiltere'nin İran'a 390 milyon sterlinlik borcunu ödediğini ve söz konusu meblağın Merkez Bankası hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

İran Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Kamerivefa, İngiltere'nin Guardian gazetesinin 16 Mart'ta İngiltere-İran çifte vatandaşları Nazanin Zaghari-Ratcliffe ile Enuşe Aşuri'nin serbest bırakılması sırasında ödenmesi kararlaştırılan İngiltere'nin 400 milyon sterlinlik borcunun İran'ın hesabına ulaşmadığına dair haberini yalanladı.

Kamerivefa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Guardian'ın iddiasının aksine, İngiltere'nin İran'a olan 390 milyon sterlinlik borcu kesin olarak İran Merkez Bankası tarafından teslim alınmıştır. Bu döviz kaynaklarının kullanılması konusunda herhangi bir sorun bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere İran'a borcunu yaklaşık 40 yıl sonra ödemişti

İran, 1971'de İngiltere'den tank siparişi vermiş ancak ödeme yapılmasına rağmen 1979'daki devrim sonrasında siparişlerin çoğu teslim edilmemişti. İran, İngiltere'nin borcunu ödemesi gerektiğini iletmiş ve uluslararası mahkemeye başvurmuştu. Uluslararası mahkemeler 2001'de İran lehine karar vermiş ve 2009'da temyiz süreci sonuçlandığında İngiltere'nin İran'a 328,5 milyon sterlin ödeme yapması gerektiği kesinleşmişti. Buna karşılık İngiltere, İran'a uygulanan yaptırımları gerekçe göstererek, söz konusu meblağı Tahran'a göndermemişti.

İranlı yetkililer, 16 Mart'ta İngiltere'nin borcuyla bağlantılı olarak İran'a ait 530 milyon dolarlık mali varlığın serbest bırakıldığını duyurmuştu. İran da casusluk suçlamasıyla yaklaşık 6 yıl önce tutuklanan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe ile yine casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen Enuşe Aşuri'yi serbest bırakmıştı. İran medyası, İngiltere'de tutuklu bir İranlının da aynı gün serbest bırakıldığını bildirmişti.

İngiltere'nin Guardian gazetesi, dün ismi açıklanmayan İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İngiltere'nin ödemesini yaptığı İran'a ait dövizin Umman'daki bankalarda bloke edildiğini ve İran'ın söz konusu kaynağa erişemediğini iddia etmişti.

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Merkez Bankası, England, Mart, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, İngiliz medyasının aksine İngiltere'nin ödediği 390 milyon sterlini teslim aldığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran, İngiliz medyasının aksine İngiltere'nin ödediği 390 milyon sterlini teslim aldığını açıkladı - Son Dakika
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