Son Dakika Haberleri: İran, İngiliz sanatçı Joss Stone'u sınır dışı etti
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İran, İngiliz sanatçı Joss Stone'u sınır dışı etti

51 dakika önce

İngiliz sanatçı Joss Stone, ziyaret için geldiği İran'da ülkeye girişine izin verilmediğini ve gözaltına alınarak, sınır dışı edildiğini açıkladı.

İran, İngiliz sanatçı Joss Stone'u sınır dışı etti, System.String[]
İngiliz sanatçı Joss Stone, ziyaret için geldiği İran'da ülkeye girişine izin verilmediğini ve gözaltına alınarak, sınır dışı edildiğini açıkladı.
İngiliz soul ve R&B şarkıcısı, söz yazarı ve oyuncu Joss Stone, Instagram hesabından başörtülü şekilde paylaştığı görüntülü mesajında, "İran'a geldik, gözaltına alındık ve sonrasında sınır dışı edildik." dedi.
İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'na geldiğini aktaran Stone, havalimanındaki yetkililere, konser vermek için değil, İran'ı görmek istediği için geldiğini anlatmaya çalışmasına rağmen kendisine ülkeye giriş izni verilmediğini söyledi.
Stone, hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkede yasak olduğu için bir halk konseri veremeyeceğimizin fakındaydık. Şahsen bir İran hapishanesine girmeye bayılmıyorum ya da gittiğim ülkelerin politikasını değiştirmeye çalışmıyorum ve insanları da tehlikeye atmak istemiyorum. Görünen o ki yetkililer konser vermeyeceğimize inanmadılar. Bizi kara liste dedikleri bir listeye almışlar bunu da göçmen merkezine gittiğimizde anladık." ifadelerini kullandı.
Gece gözaltına alındığını sabah da sınır dışı edildiğini aktaran Stone, yetkililerin kendisine çok nazik ve kibar davrandığını ancak yaşadığı durum nedeniyle kalbinin kırıldığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:17 Kaynak: AA
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