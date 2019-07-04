Son Dakika Haberleri: İran, İngiliz şarkıcıyı sınır dışı etti
Son Dakika Güncel Haber

İran, İngiliz şarkıcıyı sınır dışı etti

6 dakika önce

İngiliz şarkıcı Joss Stone, İran'dan sınır dışı edildiğini açıklayarak "Kalbim kırıldı" dedi.

İran, İngiliz şarkıcıyı sınır dışı etti, System.String[]
İngiliz şarkıcı Joss Stone, İran'dan sınır dışı edildiğini açıklayarak "Kalbim kırıldı" dedi.

Dünya turuna çıkan 32 yaşındaki İngiliz şarkıcı Joss Stone, turne kapsamında konser vereceği İran'dan sınır dışı edildiğini duyurdu. İranlı yetkililerin ülkede performans sergileyeceğine inanmadığını belirten Stone, "İran halka açık bir performans göstereceğime inanmadı" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabında yayınladığı videoda beyaz bir başörtüsü takan ve üzgün olduğunu belirten Stone, "Gözaltına alındık, sonra da sınır dışı edildik" ifadelerini kullandı.

Stone, "Kadın olduğum için bu ülkede yasaklanmış olan bir halk konseri gerçekleştiremeyeceğimin fakındaydık. Şahsen, İran hapishanesine girmenin hayalini kurmuyorum. Gittiğim ülkelerin politikasını değiştirmeye çalışmıyorum, insanları da tehlikeye atmak istemiyorum. Ancak yetkililer bir halk performansında çalacağımıza inanmadılar ve bizi 'kara liste' dedikleri bir listeye aldılar, bunu da göçmen merkezine gittiğimizde anladık" şeklinde konuştu.

Görevlilerin kendilerine karşı oldukça iyi davrandığını belirten Stone, "Elbette hayal kırıklığına uğradım. Kalbim kırıldı ama doğru evraklarımız olmadığı için özür dilemesi gereken bizleriz" ifadelerini kullandı. Stone daha sonra İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'na giden bir uçağa binerek görüntülerini paylaştı. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan yeni tehdit: Dikkatli ol İran Ankara'da 9 kişinin öldüğü YHT kazasıyla ilgili bilirkişi raporu: Kazanın 3 nedeni var Dolar kurundaki düşüş nedeniyle benzinde 11-12 kuruşluk indirim bekleniyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, S-400'ler için tarih verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:27:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, İngiliz şarkıcıyı sınır dışı etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]