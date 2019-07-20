Son Dakika Haberleri: İran: "İngiliz savaş gemisi müdahalemize engel olmaya çalıştı"
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İran: "İngiliz savaş gemisi müdahalemize engel olmaya çalıştı"

29 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, Hürmüz Boğazı'nda alıkonulan tankere eşlik eden bir İngiliz savaş gemisinin, yaptıkları müdahaleye engel olmaya çalıştığını söyledi.

İran:
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, Hürmüz Boğazı'nda alıkonulan tankere eşlik eden bir İngiliz savaş gemisinin, yaptıkları müdahaleye engel olmaya çalıştığını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, İngiltere'nin Stena Impero adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli bir şekilde ilerlediğini söyleyerek, "Tankerin boğazdaki diğer gemiler ile çarpışma ihtimali vardı. Hürmüzgan Eyaleti Limanlar Genel Müdürlüğünün talebi ile Devrim Muhafızları söz konusu tankere müdahale etti" dedi. General Şerif, tankerin takip sistemini kapattığını belirterek, "Petrol tankeri deniz kuvvetlerimizden gelen uyarıları dikkate almayarak yoluna devam etti. Hatta tankere eşlik eden İngiltere savaş gemisi Devrim Muhafızlarının görevini yerine getirmesine engel olmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerinin alıkonulma anına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Devrim Muhafızları sürat tekneleri ile petrol tankerinin çevresini sardıktan sonra tankere helikopterden inen askerlerin müdahale ettiği görüldü. - TAHRAN
İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:58 Kaynak: İHA
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