Son Dakika Haberleri: İran, İngiliz tanker gemisine Hürmüz Körfezi'nde el koydu
Son Dakika Dünya Haber

İran, İngiliz tanker gemisine Hürmüz Körfezi'nde el koydu

1 saat önce

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Köfrezi'nde seyreden İngiliz tanker gemisine el koyduğunu duyurdu.

İran, İngiliz tanker gemisine Hürmüz Körfezi'nde el koydu, System.String[]
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Köfrezi'nde seyreden İngiliz tanker gemisine el koyduğunu duyurdu. Yetkilerin yaptığı açıklamada, tanker gemisinin takip sistemini kapattığı, dolayısıyla İran tarafından yollanan sinyalleri alamadığı ve yanlış rotaya girdiği bildirildi.
İran Devrim Muhafızları, İngiltere'ye ait 'Stena Impero' isimli tanker gemisine, Hürmüz Körfezi'nde el koyduğunu duyurdu. IRNA'da yer alan habere göre, askeri yetkililer, İngiliz tanker gemisinin takip sistemini kapattığı ve yanlış rotaya saptığı; aynı zamanda İran tarafından yollanan sinyalleri almadığı gerekçesiyle el koyulduğunu duyurdu. İranlı askeri yetkililerin, bu durumun uluslararası denizcilik yönetmeliğine aykırı olduğunu duyurduğu belirtildi.
'İNGİLİZ SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMA'
İngiltere Savunma Bakanı Jeremy Hunt, bu alıkoymanın 'kabul edilemez' olduğunu söyledi. Hunt, "Bölgedeki tüm gemilerin güvenli ve özgürce hareket edebilmesi esastır. Tahran'daki büyükelçimiz, durumu çözmek için İran Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde ve uluslararası ortaklarla yakın çalışıyoruz" dedi.
'DONALD TRUMP'TAN AÇIKLAMA GELDİ'
Daily Mail'deki habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İngiltere ile konuşacağız ve yazılı bir anlaşmamız yok, ancak bir anlaşmamız var. Bizim için çok iyi bir müttefikler" ifadelerine yer verdi.
Ayrıca, ikinci bir gemiye de el konulduğu iddasını yorumlayan Trump, "Bunu duyduk, bir gemi olduğunu duyduk, iki gemi olduğunu duyduk ve İngiltere ile birlikte çalışacağız" dedi.


Devrim Muhafızları, İngiltere, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan kriz çıkartacak sözler: İran, beladan başka bir şey değil "2 gemimizin alıkonulması kabul edilemez" Çocuğunu kıskanıp 5. kattan atlayan Çinli adam, yara almadan kurtuldu Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 02:07:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, İngiliz tanker gemisine Hürmüz Körfezi'nde el koydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]