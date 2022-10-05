İran, İngiltere'nin açıklamaları nedeniyle İngiliz Büyükelçiyi bakanlığa çağırdı - Son Dakika
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İran, İngiltere'nin açıklamaları nedeniyle İngiliz Büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

05.10.2022 09:32
İran, İngiltere'nin açıklamaları nedeniyle İngiliz Büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

İran, İngiltere'nin, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, bu ülkenin Tahran'daki Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran, İngiltere'nin, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, bu ülkenin Tahran'daki Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın "Sahte ve kışkırtıcı yorumlara başvurarak İran'ın içişlerine müdahaleleri" nedeniyle bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'in dün bakanlığa çağrılarak, İran'ın protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.

Açıklamada, İngiltere, "Tek taraflı açıklamalar yaparak, terör örgütlerinin İran'a yönelik planlarında fiilen pay sahibi olmakla" suçlanırken Tahran'ın da "İngiltere'nin olağandışı eylemlerine karşılık muhtemel seçeneklerini değerlendireceği" ifade edildi.

Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonraki ölümü ve protestolar

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde gösteriler başlamıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de gayriresmi rakamlara göre, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Norveç merkezli İran İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre ise gösterilerde en az 154 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının, önceki gün İran'ın Londra Maslahatgüzarı Mehdi Hüseyni'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Tahran yönetimine Mahsa Emini'nin ölümüyle ilgili tam ve şeffaf soruşturma çağrısında bulunduğu belirtilmişti.

YORUMLAR
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Tahran Başsavcılığı: Gösterilerde gözaltına alınan 400 kişi serbest bırakıldı Tahran Başsavcılığı: Gösterilerde gözaltına alınan 400 kişi serbest bırakıldı İran'daki üniversitelerde protestolar devam ediyor İran'daki üniversitelerde protestolar devam ediyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, İngiltere'nin açıklamaları nedeniyle İngiliz Büyükelçiyi bakanlığa çağırdı - Son Dakika

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