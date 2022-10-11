İran, İngiltere'nin yaptırımlarına tepki olarak İngiliz Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika
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İran, İngiltere'nin yaptırımlarına tepki olarak İngiliz Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

11.10.2022 10:16
İran, İngiltere'nin yaptırımlarına tepki olarak İngiliz Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestoların bastırılmasında rol alan bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayan İngiltere'ye tepki olarak, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestoların bastırılmasında rol alan bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayan İngiltere'ye tepki olarak, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin İranlı yetkililere yönelik "keyfi ve mesnetsiz" yaptırımları nedeniyle İngiliz Büyükelçi Simon Shercliff'in Bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.

İngiltere'nin protestolarla ilgili yaptırımlarının "İran'ın iç işlerine müdahale" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, Tahran'ın itiraz protestosunun İngiliz Büyükelçi'ye iletildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, İran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu da Shercliff'e hatırlatıldı. İngiliz Büyükelçi ise durumu derhal Londra'ya bildireceğini ifade etti.

İngiltere, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara müdahale eden bazı İranlı güvenlik yetkililerine yönelik dün yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

Yaptırım listesinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani, Polis Teşkilatı Başkanı Hüseyin Eşteri, İran Polis Özel Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Hasan Keremi de yer aldı.

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Kaynak: AA

England, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

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