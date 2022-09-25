İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz Büyükelçi Simon Shercliff'in İngiltere merkezli BBC Farsça ve Iran International kanallarının İran karşıtı faaliyetleri nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı ve gerekli tepkinin gösterildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İran İngiltere ve Norveç'in büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika

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