Son Dakika Haberleri: İran İngiltere'ye ait ikinci bir tankeri alıkoyduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika Güncel Haber

İran İngiltere'ye ait ikinci bir tankeri alıkoyduğu iddialarını yalanladı

1 saat önce

İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini daha alıkoyduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

İran İngiltere'ye ait ikinci bir tankeri alıkoyduğu iddialarını yalanladı, System.String[]
İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini daha alıkoyduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
İran devlet televizyonunun Basra Körfezi'ndeki askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin ikinci bir İngiliz tankerine müdahale etmediği belirtildi.
Bugün Hürmüz Boğazı'nda sadece Stena Impero adlı petrol tankerinin alıkonulduğu, Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerine ise müdahale edilmediğini kaydedildi.
Tanker, rutin kontrol sonrası yoluna devam etti
Haberde ayrıca Mesdar adlı petrol tankerinin Basra Körfezi'nde rutin görevini sürdüren silahlı kuvvetler tarafından kontrol edildiği ve çevre ile ilgili kararlar konusunda bilgilendirildikten sonra tankerin yoluna devam ettiği ifade edildi.
Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic'te, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiği görülmüştü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti.
İran, söz konusu tankerin uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.
İngiltere, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan kriz çıkartacak sözler: İran, beladan başka bir şey değil "2 gemimizin alıkonulması kabul edilemez" 15 Temmuz şehidinin ismi polis karakolunda yaşayacak Şehit Binbaşı Akkuş, memleketi Samsun'a uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 00:41:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran İngiltere'ye ait ikinci bir tankeri alıkoyduğu iddialarını yalanladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]