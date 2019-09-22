Son Dakika Haberleri: İran, İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bırakıyor
Son Dakika Politika Haber

İran, İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bırakıyor

1 saat önce

İran'ın Hürmüzgan eyaleti Limanlar Genel Müdürü Murad Afifipur, İngiltere'ye ait alıkonulan Stena Impero adlı petrol tankerinin kısa zaman içerisinde serbest bırakılacağını söyledi.

İran, İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bırakıyor, System.String[]

İran'ın Hürmüzgan eyaleti Limanlar Genel Müdürü Murad Afifipur, İngiltere'ye ait alıkonulan Stena Impero adlı petrol tankerinin kısa zaman içerisinde serbest bırakılacağını söyledi.


İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulan Stena Impero adlı petrol tankerinin, İran yargısından gelecek son hükümle birlikte, tekrar uluslararası sulara yönelebileceğini söyleyen Afifipur, "Yargının petrol tankerinin serbest bırakılmasına ilişkin vereceği son kararla birlikte, Stena Impero adlı petrol tankeri 65 gün süren yargı sürecinin ardından, Bender Abbas Limanı'ndan uluslararası sulara gidebilir" dedi. Stena Impero adlı petrol tankerinin İran sularından çıkma sürecine ilişkin gerekli yasal işlemlerin devam ettiğini söyleyen Afifipur, son kararı yargının vereceğini vurgulayarak, "Konuya ilişkin yargı kapısı hala açık" diye konuştu. Hukuki sürecin devam ettiğini ve son kararı İran yargısının vereceğini söyleyen Afifipur, İngiltere'ye ait petrol tankerinin kısa zaman içerisinde serbest bırakılacağını söyledi.


İngiltere'ye ait Stena Impero adlı petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulmuştu. İran Devrim Muhafızları geminin alıkonulmasına ilişkin yaptığı açıklamada Stena Impero adlı petrol tankerinin uluslararası deniz trafiğine uygun hareket etmediğini belirtmişti. - TAHRAN

İngiltere, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin İran'a 'vuralım ama ses çıkarmayın' mesajı gönderdiği iddiası
İngiltere Başbakanı Boris Johson, Amerikalı modele belediye bütçesinden 126 bin pound verdi ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli Kılıçdaroğlu'ndan Egemen Bağış tepkisi: Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 21:41:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bırakıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]