Son Dakika Haberleri: İran, İngiltere'ye ait tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı
Son Dakika Güncel Haber

İran, İngiltere'ye ait tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı

40 dakika önce

İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu İngiliz petrol tankerine, Devrim Muhafızları Ordusu güçleri tarafından müdahale edildiği anın görüntülerini yayımladı.

İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu İngiliz petrol tankerine, Devrim Muhafızları Ordusu güçleri tarafından müdahale edildiği anın görüntülerini yayımladı.
İran devlet televizyonu, dün akşam saatlerinde, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine müdahale edildiği anın görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait sürat tekneleriyle çevresi sarıldıktan sonra tankere helikopterden yüzleri maskeli İran askerlerinin indirildiği görülüyor.
Alıkonulan İngiltere'ye ait petrol tankerinin daha sonra İran sularına doğru çekildiği anlaşılıyor.
İran ile ingiltere arasındaki tanker krizi
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.
İranlı yetkililer, "Grace 1" adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.
İran, İngiltere'ye ait tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı
İngiltere, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"2 gemimizin alıkonulması kabul edilemez" "Tanker" krizi büyüyor! İran, İngiliz gemisine el koyduğunu duyurdu Uçakta bulunan cenin polisi harekete geçirdi! Çok yönlü soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telefonu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 20:29:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, İngiltere'ye ait tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]