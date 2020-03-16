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İran, İngiltere'yi "ABD yaptırımlarına uymamaya" çağırdı
6 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere'den ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarına uymamasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:28 Kaynak: AA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere'den ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarına uymamasını istedi.
İran devlet medyasına göre Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab telefon görüşmesi yaptı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin ele alındığı görüşmede ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara da değinildi.
İngiltere, Almanya ve Fransa'ya Kovid-19'la mücadele için ülkesine gönderdiği yardımlar nedeniyle teşekkür eden Zarif, Londra yönetimine de ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uymaması çağrısında bulundu.
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