İran İnsan Hakları Kurumu: İran'da hayatını kaybeden gösterici sayısı 185'e yükseldi - Son Dakika
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İran İnsan Hakları Kurumu: İran'da hayatını kaybeden gösterici sayısı 185'e yükseldi

10.10.2022 12:28
İran İnsan Hakları Kurumu: İran'da hayatını kaybeden gösterici sayısı 185'e yükseldi

İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 185'e yükseldiğini açıkladı.

İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 185'e yükseldiğini açıkladı.

Norveç merkezli IHR'ye ait internet sitesinde yayınlanan raporda, ülkede yaklaşık 3 haftadır süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 17'sine dair rakamların yer aldığı raporda en çok can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 90, Mazenderan'da 27, Gilan ve Batı Azerbaycan'da 12'şer, Tahran ve Kürdistan'da 8'er, Kirmanşah'ta 7, Elborz'da 5, Horasan-ı Rezevi'de 3, İsfahan, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Zencan ve Doğu Azerbaycan'da 2'şer, İylam, Buşehr ve Simnan'da 1'er göstericinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden göstericilerden 19'unun 18 yaş altında olduğu vurgulandı.

21 emniyet mensubu yaşamını yitirdi

Ayrıca İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Emini'nin ölümü sonrası başlayan sokak gösterilerinde şu ana kadar toplam 21 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşamını yitirenler arasında Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı askerler, istihbarat birimi çalışanları ve milis gücü (Besiç) üyelerinin bulunduğuna işaret edildi. 200'den fazla emniyet görevlisinin de yaralandığı aktarıldı.

Çok sayıda kamu malı zarar gördü

Ayrıca ülkenin geneline yayılan gösterilerde çok sayıda kamu malının tahrip edildiği belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı tarafından yayınlanan habere göre, eylemlerde, 15 polis aracı, 70 metrobüs istasyonu, 170 metrobüs, 323 banka şubesi, 85 ambulans 30 itfaiye aracı hasar gördü.

Öte yandan İran'ın güneyindeki Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı Ekber Purat, Buşehr'de gösterilere liderlik ettiği öne sürülen kişilerin tespit edildiğini ve sokak gösterilerine katılan 200 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise ülke genelindeki gösterilerde 154 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.

Olaylarda binlerce kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran İnsan Hakları Kurumu: İran'da hayatını kaybeden gösterici sayısı 185'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran İnsan Hakları Kurumu: İran'da hayatını kaybeden gösterici sayısı 185'e yükseldi - Son Dakika
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