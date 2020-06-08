İran-Irak arasındaki Mehran Sınır Kapısı yeniden açıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan İran ile Irak arasındaki Mehran Sınır Kapısı yeniden açıldı.

İranlı öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Gümrük Kurumu Sözcüsü Ruhullah Latifi, iki ülke arasında yapılan görüşmeler sonucu Mehran Sınır Kapısı'nın bugün tekrar faaliyete başladığını bildirdi.

Şimdilik haftada sadece 2 gün ticari işlemler için açık tutulması planlanan sınır kapısının yolcu geçişlerine ise kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

Günlük 250 kamyonun geçişine izin verilecek sınır kapısında, çalışmaların hijyen kuralları çerçevesinde yapılacağı ifade edildi.

İran'da ilk kez 19 Şubat'ta Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine iki ülke arasındaki sınır kapıları kapatılmış, ticari faaliyetler ve yolcu geçişleri de durmuştu.

Daha önce İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki 3'ü uluslararası, 4'ü gayriresmi sınır kapısı aşamalı olarak ticari faaliyetler için açılmıştı.

Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 3,5 ay kapalı kalan Mehran, İran-Irak sınırında IKBY'nin kontrol alanı dışında yeniden faaliyete geçen ilk sınır kapısı oldu.