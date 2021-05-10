İran Irak'ın Kerbela kentindeki başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Kerbela Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadıklarını ve " Irak'tan görevini yerine getirmesini" beklediklerini söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatibzade, İran'ın Kerbela Başkonsolosluğuna yapılan saldırı ve Riyad-Tahran ilişkileriyle ilgili açıklamada bulundu.

Kerbela Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadıklarını ve Irak'ın Tahran Büyükelçiliğine itiraz notunun verildiğini aktaran Hatibzade, "Bazıları İran'ın Kerbela Başkonsolosluğuna saldırı düzenledi. Olayın başından itibaren Irak'ın ilgili makamlarıyla iletişime geçerek göstericilere müdahale edilmesini istedik. Irak hükümetinin diplomatik temsilciliklerin korunmasıyla ilgili görevini yerine getirmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tahran ile Riyad arasındaki görüşmeleri de memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Hatibzade, İran ile Suudi Arabistan'ın gerginliği bitirmesinin ve ilişki kurmasının herkesin çıkarına olacağını söyledi.