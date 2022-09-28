İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK karargahlarını füzelerle vurdu - Son Dakika
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İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK karargahlarını füzelerle vurdu

28.09.2022 12:43

İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu.

İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı teröristlerin çok sayıda karargahını füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Haberde askeri yetkililerin saldırıya ilişkin bilgilendirme yapacağı aktarıldı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise Komele, İKDP ve PAK örgütlerinin Irak'ın kuzeyindeki ana karargahlarının Devrim Muhafızları Ordusuna ait füzelerin yanı sıra silahlı ve kamikaze İHA'larıyla vurulduğunu duyurdu.

Komele ve İKDP'nin açıklamalarını

Komele Partisi Genel Sekreteri Abdullah Muhtedi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymaniye'deki karargahlarına İran ordusuna ait İHA'lar tarafından saldırı düzenlendiğini aktardı.

İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) Başkanı Hüseyin Yadzan ise basına yaptığı açıklamada, Kerkük'e bağlı Altunköprü nahiyesi ve Erbil'e bağlı Koysancak bölgesindeki karargahlarının saldırıya uğradığını söyledi.

Yadzan, Altunköprü nahiyesi yakınındaki karargahlarına düzenlenen saldırıda yaralılar olduğunu ifade etti.

Son bir haftada üçüncü saldırı

Bu, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada üçüncü saldırı oldu.

İran 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, önceki gün de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

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Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK karargahlarını füzelerle vurdu - Son Dakika

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