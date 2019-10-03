İran, Irak'la olan 2 sınır kapısını kapattı

İran, Irakla olan Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu.

İran yönetimi, Irak'taki Irak'ta son günlerde başlayan ve 18 kişinin hayatının kaybettiği şiddetli gösteriler nedeniyle yüz binlerce Şii Müslüman ibadetinin yıllık hac ziyaretinde kullandıkları sınır da dahil olmak üzere 2 sınır kapısını kapattığını söyledi. İran sınır muhafızları komutanı General Kasım Rezaei, Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarının dün akşam saatlerinden itibaren kapatıldığını bildirdi. Üst düzey bir İranlı yetkili Şii Müslümanların hac geçişleri için başka sınır kapılarının açık tutulduğunu belirtti.

İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rahmani Fazlı geçtiğimiz hafta, 3 milyon Iraklı hacının matem için Kerbela şehrini ziyaret etmesinin beklendiğini bildirmişti.

(İHA)