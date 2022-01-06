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Son dakika haberleri! İran-Irak Savaşı'nda ölen 150 İran askeri için cenaze töreni - Son Dakika

Son dakika haberleri! İran-Irak Savaşı'nda ölen 150 İran askeri için cenaze töreni

06.01.2022 12:21
Son dakika haberleri! İran-Irak Savaşı'nda ölen 150 İran askeri için cenaze töreni

Gelen son dakika haberlerine göre İran-Irak Savaşı'nda hayatını kaybeden ve naaşlarına yaklaşık 35 yıl sonra ulaşılan 150 İran askeri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

İran- Irak Savaşı'nda hayatını kaybeden ve naaşlarına yaklaşık 35 yıl sonra ulaşılan 150 İran askeri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

Tahran Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin yanı sıra siyasi ve askeri yetkililer katıldı.

Muhtelif zamanlarda bulunan cenazeler, Tahran ve diğer eyaletlerde yapılacak törenlerin ardından toprağa verilecek.

İran ile Irak arasında 8 yıl süren ve 1988'de sona eren savaşta ölen ancak cenazelerine ulaşılamayan askerler İran'da "isimsiz askerler" olarak nitelendiriliyor.

Irak'ta yapılan araştırmalar neticesinde bulunan cenazeler aralıklarla İran'a getiriliyor.

İran-Irak Savaşı

İran-Irak Savaşı, 22 Eylül 1980 ile 20 Ağustos 1988 arasında 8 sene sürdü.

İki ülke arasında geçmişe dayanan sınır ihtilafları ve su yolu kontrolleri nedeniyle yaşanan gerginlikler, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi döneminde 1975'teki Cezayir Anlaşması'yla bir nebze yatışmıştı. Ancak Cezayir Anlaşması'nın üzerinden 5 sene geçmeden İran'da Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde 1979'da gerçekleşen devrim, iki ülke arasındaki tüm diplomatik köprülerin atılmasına yol açtı.

Bölgedeki bazı devletlerin de desteğini alan Irak lideri Saddam Hüseyin, geçmişten bu yana çözülemeyen Şattül Arap su yolundaki hakkını gerekçe göstererek savaş ilan etti. İki ülke de karşılıklı olarak başkentlerini bombaladılar.

Büyük sivil ve askeri kayıplarla ağır maddi zararlara yol açan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 598 sayılı kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona erdi.

Son dakika haberleri! İran-Irak Savaşı'nda ölen 150 İran askeri için cenaze töreni
Son dakika haberleri! İran-Irak Savaşı'nda ölen 150 İran askeri için cenaze töreni
Son dakika haberleri! İran-Irak Savaşı'nda ölen 150 İran askeri için cenaze töreni
Son dakika haberleri! İran-Irak Savaşı'nda ölen 150 İran askeri için cenaze töreni

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Tahran, Cenaze, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İran-Irak Savaşı'nda ölen 150 İran askeri için cenaze töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İran-Irak Savaşı'nda ölen 150 İran askeri için cenaze töreni - Son Dakika
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