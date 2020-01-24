İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayın patladı: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Şuş kentinde İran- Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3 çocuk yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin güneybatısındaki Şuş kentinin FerhanKobor köyünde İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu aynı aileden 30 yaşındaki baba hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı. Yaralı çocukların 2, 6 ve 11 yaşlarında olduğu belirtildi.

Aynı bölgede geçen yıllarda da savaştan kalma mayınların patlaması 2 çocuk yaralanmıştı.

İran ile Irak arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 598 no'lu kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona ermişti.

Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar hala her iki ülkeden de birçok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.