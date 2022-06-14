İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 1 kişi öldü

14.06.2022 16:16
İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 1 kişi öldü

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kenti kırsalında İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu sınır komutanlığında görevli bir astsubay hayatını kaybetti.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kenti kırsalında İran- Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu sınır komutanlığında görevli bir astsubay hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Serdeşt Valisi Husropur, bölgede İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının infilak ettiğini belirtti.

Husropur, "Serdeşt sınır komutanlığında görevli Astsubay Mehdi Barzeger, akşam saatlerinde devriye gezerken mayın patlaması nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

İran ile Irak arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaş, iki tarafın da kabul ettiği 598 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona ermişti.

Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar hala her iki ülkeden de birçok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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