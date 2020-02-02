İran, Irak'ta başbakanlık görevinin Allavi'ye verilmesini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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İran, Irak'ta başbakanlık görevinin Allavi'ye verilmesini memnuniyetle karşıladı

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Irak'ta başbakanlık görevinin Muhammed Tevfik Allavi'ye verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İran, Irak'ta başbakanlık görevinin Allavi'ye verilmesini memnuniyetle karşıladı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Irak'ta başbakanlık görevinin Muhammed Tevfik Allavi'ye verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yayımlanan Musevi'nin mesajında, "İran, Irak'ın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, demokrasiyi güçlendirme ve meşru hükümet ile halkın talebi doğrultusunda ABD'nin bu topraklardan çıkartılması çerçevesinde Muhammed Tevfik Allavi'nin başbakanlığa seçilmesini memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Irak'ta ekimde başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Adil Abdulmehdi 29 Kasım'da başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı.

Irak Meclisi, 1 Aralık'ta Abdulmehdi'nin istifasını kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Salih, dün, Abdulmehdi sonrası hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye vermişti.

Musevi, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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