Son Dakika › Güncel › İran, ırak'taki abd askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-2 - Son Dakika
İran, ırak'taki abd askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-2
6 saat önce
İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-2.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:24 Kaynak: DHA
İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-2
Son Dakika Japonya'dan ABD-İran gerilimi hakkında ilk kez açıklama yapıldı: Son derece endişeliyiz Gram altın 305 lira seviyelerinde İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti