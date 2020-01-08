İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi (2) - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi (2) - Son Dakika Dünya

İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi (2)

1 saat önce

HELİKOPTERLER ÜS ÇEVRESİNDE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİİran Devrim Muhafızları Ordusunun balistik füzelerle düzenlenen saldırının ardından Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslerde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkartıldı.

İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi (2), System.String[]

HELİKOPTERLER ÜS ÇEVRESİNDE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusunun balistik füzelerle düzenlenen saldırının ardından Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslerde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkartıldı. Çok sayıda füzenin isabet ettiği Anbar'daki Ayn el-Esad hava üssünde saldırıların hemen ardından helikopterler üs çevresinde uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırılarda can kayıplarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSUNDAN TEHDİT

Saldırı nedeniyle bölgede sıcak saatler yaşanırken, İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk saldırının gerçekleştiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise ABD'nin yanıt vermesi halinde çok daha sert ve ezici karşılık verileceği belirtildi. Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

PENTAGON: EN AZ İKİ ÜS HEDEF ALINDI

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve Al-Esad ve Irbil'de ABD askeri ve koalisyon personeline ev sahipliği yapan en az iki Irak askeri üssünü hedeflediği açık" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:10 Kaynak: DHA
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