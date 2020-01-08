Son Dakika › Güncel › İran, ırak'taki abd askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-3 - Son Dakika
İran, ırak'taki abd askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-3
54 dakika önce
İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-3.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:28 Kaynak: DHA
İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-3
Son Dakika ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız İranlı haber ajansından çok konuşulacak Trump'a suikast görüntüleri İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi