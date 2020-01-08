İran, ırak'taki abd askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran, ırak'taki abd askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-3 - Son Dakika

İran, ırak'taki abd askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-3

54 dakika önce

İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-3.

İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-3

İran, ırak'taki abd askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-3

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:28 Kaynak: DHA
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