İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi (3) - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi (3) - Son Dakika Dünya

İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi (3)

31 dakika önce

İRAN: ORANLI BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLDİ VE TAMAMLANDIİran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından İran'ın misillemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "BM Anlaşmasının 51'inci maddesine göre, orantılı bir şekilde karşılık verildi ve tamamlandı.

İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi (3), System.String[]

İRAN: ORANLI BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLDİ VE TAMAMLANDI

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından İran'ın misillemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "BM Anlaşmasının 51'inci maddesine göre, orantılı bir şekilde karşılık verildi ve tamamlandı. Gerginliğin artmasını ya da savaş istemiyoruz ama karşıdan saldırı gelirse kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ YILDIZ: BAĞDAT'TA UÇAK HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR

CNN TÜRK'e konuşan Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, saldırının ardından Bağdat semalarında ABD'ye ait çok sayıda uçak ve helikopter uçuşunun gerçekleştirildiğini söyledi. Büyükelçi Yıldız, iki üsse gerçekleştirilen saldırılarda füzelerin hedefine ulaştığı ancak zaiyat konusunda herhangi bir bilgi olmadığını kaydetti. Saldırıların gerçekleştirildiği üslerde sadece ABD askerlerinin bulunmadığını, Iraklı personelin de görev yaptığını belirten Yıldız, "Iraklı kayıpların da olabileceği göz önünde bulundurulmalı." dedi.

Bölgede ABD'nin yüksek alarm düzeyinde olduğunu ifade eden Büyükelçi Yıldız, "Karşılaşan iki taraf; İran ve ABD. Ancak karşılaşılan alan, saha Irak. Bu durum bölgesel dinamiklere bakıldığında kaygı verici " diye konuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:50 Kaynak: DHA
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