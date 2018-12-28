Son Dakika Haberleri: İran Irak'taki Tüm Askeri Danışmanları Geri Çekti"

İran Irak'taki Tüm Askeri Danışmanları Geri Çekti"

2 saat önce

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgisinden sonra Irak'taki tüm askeri danışmanları geri çektiklerini söyledi.

İran Irak'taki Tüm Askeri Danışmanları Geri Çekti
İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgisinden sonra Irak'taki tüm askeri danışmanları geri çektiklerini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre Mescidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ta terörizm tehdidinin ortadan kalkması ve DEAŞ'a karşı zafer ilan edilmesinden sonra İran'ın tüm askeri danışmanlarını bu ülkeden çektiğini aktardı.

Mescidi, "bu ülkenin terörizmle mücadelesine destek vermek için Irak'ta bulunan tüm İranlı askeri danışmanların ülkelerine döndüğünü" ancak ABD'nin bölgedeki askeri unsurları tutmaya devam ettiğini ve bazı üslerde takviye yoluna gittiğini ifade ederek Washington yönetimine eleştiride bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:40 Kaynak: AA

Bağdat, İran, Irak, Güncel
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