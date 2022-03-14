İran: "Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz" - Son Dakika
Üye Girişi

İran: "Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz"

14.03.2022 12:51
İran: "Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İsrail'in birçok kez Irak topraklarını kullanarak İran'a tehdit oluşturduğunu belirterek, "Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İsrail'in birçok kez Irak topraklarını kullanarak İran'a tehdit oluşturduğunu belirterek, "Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin konuşan Hatipzade, "Köklü ve derin ilişkinlere sahip olduğumuz komşu ülkenin, İran'a yönelik tehdit olması kabul edilemez. Irak devletini birçok kez sınırlarının İran için tehdit olmaması konusunda uyardık. Kuzey Irak toprakları terör örgütlerinin tarafından kullanılıyor" dedi. Hatipzade, İsrail'in birçok kez Irak topraklarını kullanarak İran'a tehdit oluşturduğunu belirterek, "Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz" dedi. Hatipzade, "Irak devletinden beklentimiz topraklarının İran'a yönelik tehdit oluşturmasına son vermesidir. Siyonist İsrail rejimi ise kendisi hakkında her türlü bilgi ve konuma sahip olduğumuzu bilsin" ifadelerini kullandı.

"VİYANA MÜZAKERELERİ YENİDEN BAŞLAYACAK"

Viyana müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Hatipzade, nükleer anlaşmaya geri dönüş için başlatılan ve 11. ayını tamamlayan Viyana müzakerelerinde henüz anlaşmayı imzalayacakları aşamaya gelmediklerini belirterek, müzakerelere kısa bir ara verdiklerini ve görüşmelerin yeniden başlayacağını söyledi. Hatipzade, "Müzakerelere kısa bir ara verdik. Herhangi bir çıkmaz veya tıkanma söz konusu değil. Şu an anlaşmayı imzalayacak aşamada değiliz. Bazı kilit öneme sahip konular hakkında Washington yönetiminin alacağı siyasi kararları bekliyoruz. Dışişleri Bakanları ve heyetler düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, yarın bu kapsamda Rusya'yı ziyaret edecek" dedi.

"İRAN'I EN ÇOK DESTEKLEYEN VE SAVUNAN YİNE RUSYA OLDU"

Rusya'nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ın imzalanması halinde İran ile ticaret noktasında ABD'den yazılı garanti talebi hakkında konuşan Hatipzade, "Rusya'nın talebi gayet açık ve net. Rusya talebini kendisi resmi olarak sundu ve biz de bu talebi aldık. Müzakerelerde bu talep tartışılmalı ve gündeme alınmalı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yapıcı olmayan söylem ve politikaları nedeniyle müzakerelere ara verildiğini ve mevcut durumun ABD nedeniyle oluştuğunu belirten Hatipzade, "ABD'den gerekli cevabı aldığımızda yeniden müzakerelere dönebiliriz. Rusya'nın nükleer müzakerelerdeki tutumu gayet yapıcı oldu ve 11 ay süren görüşmeler boyunca İran'ı en çok destekleyen ve savunan yine Rusya oldu. Rus heyeti özel görüşmelerimizde hiçbir şekilde iyi bir anlaşmanın imzalanmasına engel olmayacaklarını söylediler" dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 11 aydır devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ara verildiği açıklanmıştı. Müzakerelere 4+1 ülkeleri arasında alınan ortak karar ile ara verildiği ve görüşmelerde çözüm bekleyen önemli konuların ele alınacağı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin Erbil kentinde ABD Başkonsolosluğunun bulunduğu bölgeyi 12 adet Fatih-110 balistik füzeleri ile hedef almıştı. Devrim Muhafızları ordusu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, füze saldırısını üstlenerek, ABD Başkonsolosluğu yakınında bulunan İsrail'e ait stratejik merkezin vurulduğunu duyurmuştu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

YORUMLAR
500
İran, Suudi Arabistan'daki toplu idama tepki gösterdi İran, Suudi Arabistan'daki toplu idama tepki gösterdi Son dakika haberleri... Yemen Dışişleri Bakanlığı: 'Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz' Son dakika haberleri... Yemen Dışişleri Bakanlığı: 'Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Irak, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran: 'Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz' - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
14:05 Denizli'de doktorları rehin alıp, şiddet uygulayan sanığa 8 yıl hapis cezası verildi
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:44 Taksimde hekimlere müdahale! Anıta çelenk koymalarına izin verilmedi
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
13:36 Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:31:56. #1.12#
SON DAKİKA: İran: "Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement