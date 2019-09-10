İran, Irak ve Pakistan'da Aşure Günü etkinlikleri düzenlendi
1 saat önce
İslam dünyası Aşure Günü için düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi.
İslam dünyası Aşure Günü için düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Irak, İran ve Pakistan'da binlerce Şii yıllık aşure günü ritüellerini gerçekleştirmek için meydanlarda toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:27
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