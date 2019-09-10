Son Dakika Haberleri: İran, Irak ve Pakistan'da Aşure Günü etkinlikleri düzenlendi
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İran, Irak ve Pakistan'da Aşure Günü etkinlikleri düzenlendi

1 saat önce

İslam dünyası Aşure Günü için düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi.

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İslam dünyası Aşure Günü için düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Irak, İran ve Pakistan'da binlerce Şii yıllık aşure günü ritüellerini gerçekleştirmek için meydanlarda toplandı.

İran, Irak ve Pakistan'da Aşure Günü etkinlikleri düzenlendi

Pakistan, Irak, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:27 
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