İran: İran, Nükleer Anlaşma masasına geri dönmeyecek
1 saat önce
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, İran'ın ABD baskılarına teslim olmayacağını belirterek, İran'ın Nükleer Anlaşma masasına geri dönerek müzakere etmeyeceğini duyurdu.
İran Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:10 Kaynak: DHA
Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani
, İran'ın ABD baskılarına teslim olmayacağını belirterek, İran'ın Nükleer Anlaşma masasına geri dönerek müzakere etmeyeceğini duyurdu.
NBC News'e konuşan İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, "Yaptırımlar pazarlık için değil, teslim olmamız için yapılıyor. Bu yaklaşım ABD tarafından ele alındığı sürece, İran hiçbir zaman müzakere yapmayacak" dedi...
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